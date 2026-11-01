Прокуратура Тайчжуна на Тайване сообщила об обысках в компании Align Corp, а ее директора Ду Та-шена, по данным ведомства, взяли под стражу без права связи с внешним миром. Его подозревают в использовании чипов китайского производства в беспилотниках, которые поставлялись тайваньской армии для обучения и подготовки, сообщает Taipei Times.

Подозрения относительно военных контрактов

По данным прокуратуры, военные разобрали дроны во время проверки их соответствия условиям закупки и обнаружили внутри чипы с маркировкой CN. Контракты прямо запрещали использование продукции из Китая, Гонконга и Макао.

Прокуроры заявили, что обнаружили аналогичную проблему в другой партии беспилотников, приобретенной армией. Следователи провели обыски в местах, связанных с компанией, и вызвали на допрос шестерых человек, в том числе Ду Та-шена и его жену.

По версии следствия, директор якобы использовал чипы китайских компаний как минимум в двух партиях дронов по военным контрактам и поручал Align Corp собирать аппараты перед их поставкой армии. Общая стоимость этих контрактов превышала 8 млн новых тайваньских долларов. Подозреваемых также считают причастными к ложному указанию страны происхождения товаров.

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Проверка других закупок

Министерство внутренних дел Тайваня сообщило, что три государственные учреждения приобрели в общей сложности 32 дрона, произведенных Align Corp или связанных с ней. Служба национальных парков и Центральный полицейский университет в прошлом году купили по одному дрону производства компании.

Национальное иммиграционное агентство в этом году провело тендер на закупку 30 дронов у Suyuan Technology Co на сумму 2,75 млн новых тайваньских долларов, или около 84,7 тыс. долларов США. Suyuan Technology планировала поставить аппараты производства Align, однако поставка еще не состоялась.

Министерство заявило, что будет контролировать соблюдение контрактного запрета на компоненты китайского производства и может потребовать компенсацию в случае выявления нарушений. Стандарты государственных закупок Тайваня предусматривают соблюдение требований к цепочкам поставок без китайских компонентов.

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