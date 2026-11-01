台湾台中检方通报对Align Corp进行了搜查，该公司董事杜达盛据该机关称被羁押，且不得与外界联系。他被怀疑在向台湾军方供应、用于训练和准备的无人机中使用中国制造的芯片，《台北时报》报道。

军方合同相关嫌疑

检方称，军方在检查无人机是否符合采购条款时拆解了这些无人机，并在内部发现标有CN的芯片。合同明确禁止使用来自中国、香港和澳门的产品。

检察官表示，他们在军方采购的另一批无人机中发现了类似问题。调查人员搜查了与该公司有关的地点，并传唤六人接受讯问，其中包括杜达盛及其妻子。

根据调查人员的说法，该董事据称在至少两批军方合同项下的无人机中使用了中国公司的芯片，并指示Align Corp在交付军方前组装这些设备。这些合同的总价值超过800万新台币。嫌疑人还被认为涉嫌虚假申报货物原产国。

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审查其他采购

台湾内政部表示，三个政府机构共采购了32架由Align Corp生产或与其有关联的无人机。国家公园署和中央警察大学去年各购买了一架该公司生产的无人机。

国家移民署今年举行招标，向Suyuan Technology Co采购30架无人机，金额为275万新台币，约合8.47万美元。Suyuan Technology原计划供应由Align生产的设备，但尚未交付。

该部表示，将监督对合同中禁止使用中国制造组件的规定的遵守情况，并可能在发现违规时要求赔偿。台湾的政府采购标准规定，必须遵守供应链不得含有中国组件的要求。

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