虚拟寺庙Sansa访问量超过60万次——《韩国先驱报》

在韩国，由人工智能创建的虚拟佛教寺庙Sansa自上线以来已获得超过60万次访问。《韩国先驱报》报道，该平台每天有超过10万人访问。

浏览器中的佛教寺庙

Sansa由一名26岁的求职者朴某创建，他采用了氛围编程（vibe coding）——一种利用人工智能和自然语言指令开发软件的方式。作者表示，这一想法是在求职期间产生的：他想在佛教寺庙中休息，但没有时间和精力这样做。

在网站上，迎接访客的是一座坐落在森林中的寺庙，主殿内有一尊大型佛像。每位用户都会获得一个年轻佛教僧人的虚拟形象，并被随机分配一个名字。用户可以通过该虚拟形象在寺庙区域漫步，双手合十向他人致意，在坐垫上叩拜，转动念珠，并聆听佛教诵唱。

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该平台还允许用户足不出户完成传统的108拜并祈祷。与此同时，Sansa没有聊天室或消息功能：访客可以身处同一祈祷殿，却不相互交流。

其他在线祈祷场所

Sansa的成功促成了类似平台的创建，这些平台被设计成天主教和新教教堂。虚拟天主教堂Chanmi设有长椅、蜡烛和念珠；那里播放传统圣歌，而用于“天使经”祈祷的钟声每天鸣响三次——6:00、12:00和18:00。

Goyottul平台再现了一座新教教堂，用户可以留下祈祷请求并聆听布道。首尔国立大学宗教学教授宋海英指出，匿名在线空间可以让年轻人在不依附于宗教团体的情况下获得平静感和神圣感。

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