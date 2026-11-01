变暖或阻止加拿大新一轮冰期开始 — ScienceAlert

对加拿大巴恩斯冰盖的一项研究表明，人为导致的变暖可能阻止了新一轮冰期的早期阶段。正如ScienceAlert报道，该研究发表在《Science》期刊上。

冰层之下的证据

巴恩斯冰盖是劳伦泰冰盖的遗存。约从9.5万年前至2万年前，劳伦泰冰盖在更新世覆盖了美国北部和加拿大的大部分地区。在其最大范围时期，该冰盖从北极圈延伸至伊利诺伊州，部分地区的冰层厚度达到3公里。

为重建巴恩斯冰盖的历史，科学家测定了岩石中宇宙成因同位素铍-10的比例。当岩石被冰川覆盖时，其积累会停止；冰层退却后，积累会恢复。作者还利用放射性碳测年法，分析了因冰盖退却而露出的古代植被。

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20世纪60年代后的逆转

作者估计，当前间冰期——全新世——北纬地区的最高气温出现在约1.1万至1万年前。随后开始降温，但劳伦泰冰盖仍持续缩小，因为其表面下降得过低，无法继续增长。

约3600年前，作为巴恩斯冰盖遗存的冰层比其目前规模更小，并大约一直维持在这一最低水平至2000年前。此后，它开始扩大；研究人员认为这可能是下一次冰期的开始。

巴恩斯冰盖在约1960年达到历史最大规模，之后其增长转为负质量平衡：在温暖月份，其融化速度快于冬季恢复速度。作者主要将冰量损失与夏季气温升高联系起来。在当前气候情景下，劳伦泰冰盖的最后遗存可能永远消失。

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