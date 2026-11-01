Ocieplenie mogło zatrzymać nowe zlodowacenie w Kanadzie — ScienceAlert

Badanie czapy lodowej Barnes w Kanadzie sugeruje, że ocieplenie wywołane przez człowieka mogło zatrzymać wczesną fazę nowego zlodowacenia. Jak informuje ScienceAlert, praca została opublikowana w czasopiśmie Science.

Dowody spod lodu

Czapa lodowa Barnes jest pozostałością lądolodu laurentyjskiego, który w plejstocenie pokrywał znaczną część północy USA i Kanady, mniej więcej od 95 tysięcy do 20 tysięcy lat temu. W okresie największego zasięgu lądolód rozciągał się od koła podbiegunowego do Illinois, a grubość lodu w niektórych miejscach sięgała trzech kilometrów.

Aby odtworzyć historię czapy Barnes, naukowcy określali w skałach stosunek kosmogenicznego izotopu berylu-10. Jego akumulacja ustaje, gdy skały przykrywa lodowiec, i wznawia się po ustąpieniu lodu. Autorzy przeanalizowali również dawną roślinność odsłoniętą wskutek cofania się czapy, stosując datowanie radiowęglowe.

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Odwrócenie po latach 60.

Według oceny autorów najwyższe temperatury obecnego okresu międzylodowcowego — holocenu — na północnych szerokościach geograficznych wystąpiły około 11–10 tysięcy lat temu. Później rozpoczęło się ochłodzenie, jednak lądolód laurentyjski nadal się kurczył, ponieważ jego powierzchnia obniżyła się zbyt nisko, by mógł dalej rosnąć.

Około 3,6 tysiąca lat temu pokrywa lodowa, której pozostałością jest czapa Barnes, była mniejsza niż obecnie i utrzymywała się na takim minimum mniej więcej do 2 tysięcy lat temu. Następnie zaczęła się powiększać; badacze uważają to za możliwy początek kolejnego zlodowacenia.

Czapa Barnes osiągnęła historyczne maksimum około 1960 roku, po czym jej wzrost został zastąpiony ujemnym bilansem masy: w ciepłych miesiącach topniała szybciej, niż odtwarzała się zimą. Autorzy wiążą utratę lodu przede wszystkim ze wzrostem temperatur letnich. W obecnych scenariuszach klimatycznych ostatnie pozostałości lądolodu laurentyjskiego mogą zniknąć na zawsze.

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