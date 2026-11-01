Потепление могло остановить новое оледенение в Канаде — ScienceAlert

Исследование ледяной шапки Барнс в Канаде предполагает, что антропогенное потепление могло остановить раннюю фазу нового оледенения. Как сообщает ScienceAlert, работа была опубликована в журнале Science.

Свидетельства из-под льда

Ледяная шапка Барнс является остатком Лаврентийского ледникового щита, который в плейстоцене покрывал значительную часть севера США и Канады примерно от 95 тысяч до 20 тысяч лет назад. В период наибольшего распространения щит простирался от Полярного круга до Иллинойса, а толщина льда в отдельных местах достигала трёх километров.

Чтобы восстановить историю шапки Барнс, учёные определяли в породах соотношение космогенного изотопа бериллия-10. Его накопление прекращается, когда камни покрывает ледник, и возобновляется после отступления льда. Авторы также проанализировали древнюю растительность, обнажившуюся вследствие отступления шапки, с помощью радиоуглеродного датирования.

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Разворот после 1960-х

По оценке авторов, самые высокие температуры нынешнего межледникового периода — голоцена — в северных широтах пришлись примерно на 11–10 тысяч лет назад. Впоследствии началось похолодание, однако Лаврентийский щит продолжал сокращаться, поскольку его поверхность опустилась слишком низко для дальнейшего роста.

Около 3,6 тысячи лет назад ледяной покров, остатком которого является шапка Барнс, был меньше её нынешних размеров и оставался на таком минимуме примерно до 2 тысяч лет назад. После этого он начал увеличиваться; исследователи считают это возможным началом следующего оледенения.

Шапка Барнс достигла исторического максимума примерно в 1960 году, после чего её рост сменился отрицательным балансом массы: в тёплые месяцы она таяла быстрее, чем восстанавливалась зимой. Авторы связывают потерю льда преимущественно с повышением летних температур. При нынешних климатических сценариях последние остатки Лаврентийского ледникового щита могут исчезнуть навсегда.

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