马来西亚禁止公务员使用Waze——Channel NewsAsia

10月20日，马来西亚禁止公务员使用导航应用Waze，理由是该应用可能对敏感政府信息和公民个人数据的安全构成风险。据Channel NewsAsia报道，这一限制适用于工作时间和个人使用该应用的情况。

次日，首相安瓦尔·易卜拉欣办公室表示，必须保护数据，以防其被“以色列政权”以可能损害该国国家安全和主权的方式使用。马来西亚与以色列没有外交关系，且长期支持巴勒斯坦事业。

Waze与政府的立场

Waze否认有关该应用收集机密政府信息或使用户个人数据能够被利用的指控。该服务于2006年以FreeMap Israel项目的形式出现，并于2013年被谷歌以超过10亿美元收购。根据隐私政策，Waze Mobile在特拉维夫运营。

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安瓦尔·易卜拉欣还呼吁公民不要使用Waze。同时，他于10月24日表示，只有在评估现有替代方案的功能后，才会就可能全面禁止该应用作出决定。

司机抱怨替代方案

部分马来西亚司机表示，由于Waze对出行时间的预测准确，并提供拥堵、事故、测速摄像头和替代路线的信息，他们尚未准备放弃使用Waze。2017年曾有报道称，马来西亚每月约有600万名Waze活跃用户，其中250万位于吉隆坡都市圈。

司机批评由马来西亚公路管理局开发的本地应用TuJu缺少一些目的地，且路线不便。该机构负责人哈斯尼·穆罕默德解释说，TuJu目前主要面向收费高速公路，而非直接与Waze竞争。网络安全专家冯春福指出，其他应用和社交平台同样能够追踪地理位置和路线。

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