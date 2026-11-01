研究人员发现，树木可以通过改变特殊张力木材的形成位置来挺直弯曲的茎。在实验中，这种木材开始在茎的另一侧形成，其作用类似于拮抗肌，ScienceDaily报道。

没有光照和重力信号的实验

植物会对重力、光线方向以及自身茎的位置作出反应。为了单独研究植物感知自身形状的能力，研究人员将幼树放置在一个水平平台上，该平台在一个光照均匀的球体内旋转。

平台的旋转使树木无法获得关于重力方向的稳定信号，而来自各个方向的照明则消除了对光源的参照。这使研究人员能够在没有常见外部信号的情况下，观察树木对自身茎形状的反应。

起初，幼杨树被水平放置。随着生长，它们的茎向上弯曲，使顶端更接近垂直位置。大约十天后，当弯曲变得明显时，这些树被转移到实验装置中。在接下来的数周内，茎逐渐变得几乎笔直。

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张力木材改变形成的一侧

弯曲与张力木材有关。张力木材是一种特殊类型的木材，在形成过程中会产生拉力。当它在茎的上侧形成时，会将茎向上拉并导致弯曲。

分析显示，实验系统启动后，茎上侧的张力木材停止发育。与此同时，同样的木材开始在另一侧形成。研究人员认为，它在另一个方向产生拉力，因此弯曲的茎逐渐挺直。

此前，人们认为张力木材只在茎的上侧形成，帮助树木保持垂直姿态，尤其是在斜坡上。新结果表明，它可以在茎的相对两侧形成，而树木会将环境信号与对自身形状的内部感知结合起来。

研究人员指出，理解这一机制可能对林业和农业领域有用。它有望帮助筛选生长更直、形态保持得更好的植物，并研究谷物作物倒伏以及可能影响木材质量的内部应力。

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