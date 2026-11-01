Naukowcy ustalili, że drzewa mogą prostować wygięte łodygi, zmieniając miejsce powstawania specjalnego drewna naprężeniowego. W eksperymencie zaczęło ono tworzyć się po przeciwnej stronie łodygi i działało podobnie do mięśnia antagonisty, informuje ScienceDaily.

Eksperyment bez sygnałów światła i grawitacji

Rośliny reagują na grawitację, kierunek światła oraz położenie własnej łodygi. Aby oddzielnie zbadać zdolność roślin do odczuwania własnego kształtu, młode drzewa umieszczono na poziomej platformie obracającej się wewnątrz sfery z równomiernym oświetleniem.

Obrót platformy nie pozwalał drzewom odbierać stałego sygnału o kierunku grawitacji, a oświetlenie ze wszystkich stron usuwało punkt odniesienia w postaci źródła światła. Pozwoliło to badaczom obserwować reakcję drzew na kształt własnych łodyg bez zwykłych zewnętrznych sygnałów.

Początkowo młode topole ułożono poziomo. W czasie wzrostu ich łodygi wyginały się ku górze, zbliżając wierzchołki do pozycji pionowej. Po około dziesięciu dniach, gdy wygięcie stało się zauważalne, drzewa przeniesiono do instalacji eksperymentalnej. W ciągu kolejnych tygodni łodygi stopniowo stały się niemal proste.

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Drewno naprężeniowe zmienia stronę powstawania

Wygięcie wiąże się z drewnem naprężeniowym — szczególnym rodzajem drewna, które podczas powstawania wytwarza siłę ciągnącą. Gdy tworzy się ono po górnej stronie łodygi, pociąga ją ku górze i powoduje wygięcie.

Analiza wykazała, że po uruchomieniu systemu eksperymentalnego drewno naprężeniowe po górnej stronie łodyg przestało się rozwijać. Jednocześnie takie samo drewno zaczęło tworzyć się po przeciwnej stronie. Zdaniem badaczy wytwarzało ono siłę ciągnącą w innym kierunku, dzięki czemu wygięte łodygi stopniowo się prostowały.

Wcześniej uważano, że drewno naprężeniowe tworzy się wyłącznie po górnej stronie łodyg, pomagając drzewom utrzymywać pozycję pionową, w tym na zboczach. Nowe wyniki wskazują, że może ono powstawać po przeciwnych stronach łodygi, a drzewa łączą sygnały ze środowiska z wewnętrznym odczuwaniem własnego kształtu.

Badacze zaznaczają, że zrozumienie tego mechanizmu może być przydatne dla leśnictwa i rolnictwa. Potencjalnie pomoże ono wybierać rośliny, które rosną prościej i lepiej zachowują kształt, a także badać wyleganie zbóż oraz wewnętrzne naprężenia mogące wpływać na jakość drewna.

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