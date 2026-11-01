在美国中期选举前夕，研究人员警告称，人工智能聊天机器人可能向选民提供有关候选人和投票程序的错误信息。据《日本时报》报道，11月3日将举行美国首场联邦选举，数百万人正积极使用人工智能工具搜索政治信息。

有关候选人和投票的错误

评估人工智能模型的初创公司Forum AI分析了八个聊天机器人，发现它们对选举相关问题的回答中，近40%至少包含一项事实错误。研究人员表示，与有关候选人的提问相比，这些模型更常错误回答有关投票组织的问题。

具体而言，在回答选民为何应支持北卡罗来纳州联邦众议员唐·戴维斯的问题时，Anthropic的聊天机器人Claude称他曾任学区总监，将这名政治人物与另一个人混淆。谷歌的Gemini 3.6 Flash在回答有关宾夕法尼亚州投票的问题时，将11月3日列为申请邮寄选票的截止日期，但实际截止日期早一周。

Forum AI还表示，聊天机器人数百次将候选人、官员和观察员未曾说过的话归于他们，并引用了低质量来源，包括Reddit上的讨论。Anthropic未回应置评请求。谷歌表示，公司专注于帮助选民找到可靠信息，并对选举相关议题采取严格的质量控制措施和规则。

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传播虚假信息的风险

研究人员还指出，聊天机器人容易受到外国信息行动的影响。10月底，事实核查人员驳斥了一段可能经人工智能修改的视频，其中得克萨斯州参议院候选人詹姆斯·塔拉里科的一名前学生据称指控他有性方面的不当行为。据该报报道，这一毫无根据的指控带有俄罗斯虚假信息活动的迹象。

根据NewsGuard组织的测试，Google AI Overview、Gemini和Microsoft Copilot重复了这一错误说法。在该视频被广泛辟谣后，进一步测试显示，这些工具已开始引用专业事实核查人员。微软解释称，在最初收到查询时，情况正在迅速发展，且缺乏可靠数据；此后，Copilot更新了其上下文，并将该说法标记为捏造。

部分用户不信任人工智能

根据无党派组织National Conference on Citizenship的一项调查，五分之二的美国人曾使用人工智能工具搜索有关候选人或选票议题的信息。仅40%的受访者信任此类工具提供有关何时、何地及如何投票的信息，60%的人表示，他们很少或完全不相信这些工具在候选人问题上的公正性。

与此同时，Brennan Center for Justice发现，主流聊天机器人否认了广泛流传的有关操纵投票的阴谋论，包括声称投票机遭到操控的说法，即使用户反复坚持这些版本也是如此。

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