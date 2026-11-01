Przed wyborami śródokresowymi w USA badacze ostrzegają, że chatboty oparte na sztucznej inteligencji mogą przekazywać wyborcom fałszywe informacje o kandydatach i procedurach głosowania. Jak informuje The Japan Times, 3 listopada odbędą się pierwsze wybory federalne w USA, podczas których miliony ludzi aktywnie korzystają z narzędzi AI do wyszukiwania informacji politycznych.

Błędy dotyczące kandydatów i głosowania

Startup Forum AI, który ocenia modele AI, przeanalizował osiem chatbotów i ustalił, że prawie 40% ich odpowiedzi na zapytania dotyczące wyborów zawierało co najmniej jeden błąd rzeczowy. Według badaczy modele częściej nieprawidłowo odpowiadały na pytania o organizację głosowania niż na zapytania dotyczące kandydatów.

W szczególności w odpowiedzi na pytanie, dlaczego wyborcy powinni poprzeć kongresmena z Karoliny Północnej Dona Davisa, chatbot Claude firmy Anthropic nazwał go byłym superintendentem szkolnym, myląc polityka z inną osobą. Gemini 3.6 Flash firmy Google w odpowiedzi dotyczącej głosowania w Pensylwanii wskazał 3 listopada jako termin składania wniosku o kartę do głosowania korespondencyjnego, choć faktyczny termin upływał tydzień wcześniej.

Forum AI podała również, że chatboty setki razy przypisywały kandydatom, urzędnikom i obserwatorom słowa, których nie wypowiedzieli, a także powoływały się na źródła niskiej jakości, w tym dyskusje na Reddicie. Anthropic nie odpowiedział na prośbę o komentarz. Google oświadczył, że koncentruje się na pomocy wyborcom w znajdowaniu wiarygodnych informacji oraz stosuje surowe środki kontroli jakości i zasady dotyczące tematów wyborczych.

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Ryzyko szerzenia dezinformacji

Badacze zwrócili również uwagę na podatność chatbotów na zagraniczne operacje informacyjne. Pod koniec października fact-checkerzy obalili prawdopodobnie zmieniony za pomocą AI materiał wideo, w którym były student kandydata do Senatu stanowego Teksasu Jamesa Talarico rzekomo oskarżał go o przewinienia seksualne. Według publikacji bezpodstawne oskarżenie nosiło znamiona rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej.

Według testu organizacji NewsGuard, Google AI Overview, Gemini i Microsoft Copilot powtarzały to fałszywe twierdzenie. Po szerokim obaleniu nagrania dalsze testy wykazały, że narzędzia odwoływały się już do profesjonalnych fact-checkerów. Microsoft wyjaśnił, że w chwili pierwszych zapytań sytuacja szybko się rozwijała i brakowało wiarygodnych danych, a później Copilot zaktualizował kontekst i oznaczył twierdzenie jako sfabrykowane.

Część użytkowników nie ufa AI

Według sondażu bezpartyjnej National Conference on Citizenship dwóch na pięciu Amerykanów korzystało z narzędzi AI, aby szukać informacji o kandydatach lub kwestiach umieszczonych na kartach do głosowania. Tylko 40% respondentów ufa takim narzędziom w kwestii informacji o czasie, miejscu i sposobie głosowania, a 60% stwierdziło, że ma niewielkie zaufanie lub nie ma żadnego zaufania do ich bezstronności wobec kandydatów.

Jednocześnie Brennan Center for Justice ustaliło, że czołowe chatboty odrzucały rozpowszechnione teorie spiskowe dotyczące fałszowania głosowania, w tym twierdzenia o rzekomych manipulacjach przy maszynach do głosowania, nawet gdy użytkownicy wielokrotnie nalegali na takie wersje.

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