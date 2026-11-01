W Korei Południowej wirtualna buddyjska świątynia Sansa, stworzona przy użyciu sztucznej inteligencji, od uruchomienia przyciągnęła ponad 600 tys. odwiedzin. Każdego dnia platformę odwiedza ponad 100 tys. osób — informuje Korea Herald.

Buddyjska świątynia w przeglądarce

Sansa stworzył 26-letni poszukujący pracy o nazwisku Park, wykorzystując vibe coding — metodę tworzenia oprogramowania z użyciem AI i instrukcji w języku naturalnym. Według autora pomysł pojawił się podczas poszukiwania pracy: chciał odpocząć w buddyjskiej świątyni, jednak nie miał na to czasu ani sił.

Na stronie odwiedzających wita świątynia w lesie z dużym posągiem Buddy w głównej sali. Każdy użytkownik otrzymuje awatara młodego buddyjskiego mnicha z losowo przydzielonym imieniem. Za pośrednictwem awatara można spacerować po terenie, witać innych ze złożonymi dłońmi, wykonywać pokłony na poduszkach, obracać paciorki modlitewne i słuchać buddyjskich śpiewów.

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Platforma umożliwia także wykonanie tradycyjnych 108 pokłonów i modlitwę bez wychodzenia z domu. Jednocześnie Sansa nie ma czatów ani funkcji wymiany wiadomości: odwiedzający mogą przebywać w tej samej sali modlitewnej, nie wchodząc ze sobą w interakcje.

Inne internetowe miejsca modlitwy

Sukces Sansy zainspirował tworzenie podobnych platform urządzonych jako kościoły katolickie i protestanckie. Wirtualny kościół katolicki Chanmi ma ławki, świece i różańce; rozbrzmiewają tam tradycyjne hymny, a dzwony na modlitwę Anioł Pański biją trzy razy dziennie — o 6:00, 12:00 i 18:00.

Platforma Goyottul odtwarza kościół protestancki, gdzie użytkownicy mogą zostawiać prośby o modlitwę i słuchać kazań. Profesor religioznawstwa z Uniwersytetu Narodowego w Seulu Song Hae-young zaznaczył, że anonimowe przestrzenie online mogą dawać młodym ludziom poczucie spokoju i sacrum bez związku ze wspólnotą religijną.

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