Віртуальний храм Sansa зібрав понад 600 тисяч відвідувань — Korea Herald

У Південній Кореї віртуальний буддійський храм Sansa, створений за допомогою штучного інтелекту, після запуску зібрав понад 600 тисяч відвідувань. Щодня платформу відвідують понад 100 тисяч людей, повідомляє Korea Herald.

Буддійський храм у браузері

Sansa створив 26-річний шукач роботи на прізвище Пак, застосувавши vibe coding — спосіб розробки програм із використанням ШІ та інструкцій природною мовою. За словами автора, ідея виникла під час пошуку роботи: він хотів відпочити у буддійському храмі, однак не мав для цього часу й сил.

На сайті відвідувачів зустрічає храм у лісі з великою статуєю Будди в головній залі. Кожному користувачеві надають аватар молодого буддійського монаха з випадково призначеним ім'ям. Через аватар можна гуляти територією, вітати інших складеними долонями, виконувати поклони на подушках, обертати молитовні намистини та слухати буддійські співи.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Платформа також дозволяє здійснити традиційні 108 поклонів і помолитися, не виходячи з дому. Водночас у Sansa немає чатів чи функцій обміну повідомленнями: відвідувачі можуть перебувати в одній молитовній залі, не взаємодіючи одне з одним.

Інші онлайн-місця молитви

Успіх Sansa надихнув на створення схожих платформ, оформлених як католицькі та протестантські церкви. Віртуальна католицька церква Chanmi має лави, свічки та вервиці; там лунають традиційні гімни, а дзвони на молитву «Ангел Господній» звучать тричі на день — о 6:00, 12:00 та 18:00.

Платформа Goyottul відтворює протестантську церкву, де користувачі можуть залишати прохання про молитву та слухати проповіді. Професор релігієзнавства Сеульського національного університету Сон Хе Йон зазначив, що анонімні онлайн-простори можуть давати молодим людям відчуття спокою та сакральності без прив'язки до релігійної громади.

Читай нас у