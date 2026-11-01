Prokuratura w Taizhongu na Tajwanie poinformowała o przeszukaniach w firmie Align Corp, a jej dyrektor Du Ta-sheng, według urzędu, został zatrzymany bez prawa do kontaktu ze światem zewnętrznym. Jest podejrzewany o używanie chipów chińskiej produkcji w bezzałogowcach dostarczanych tajwańskiej armii do szkolenia i przygotowania, informuje Taipei Times.

Podejrzenia dotyczące kontraktów wojskowych

Według prokuratury wojsko rozebrało drony podczas sprawdzania ich zgodności z warunkami zamówienia i znalazło wewnątrz chipy oznaczone symbolem CN. Kontrakty wprost zakazywały używania produktów z Chin, Hongkongu i Makau.

Prokuratorzy oświadczyli, że wykryli podobny problem w innej partii bezzałogowców zakupionych przez armię. Śledczy przeprowadzili przeszukania w miejscach powiązanych z firmą i wezwali na przesłuchanie sześć osób, w tym Du Ta-shenga i jego żonę.

Według śledztwa dyrektor miał rzekomo używać chipów chińskich firm w co najmniej dwóch partiach dronów objętych kontraktami wojskowymi oraz zlecać Align Corp składanie urządzeń przed ich dostawą dla armii. Łączna wartość tych kontraktów przekraczała 8 mln nowych dolarów tajwańskich. Podejrzani są również uznawani za zaangażowanych w fałszywe wskazywanie kraju pochodzenia towarów.

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Kontrola innych zakupów

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Tajwanu poinformowało, że trzy instytucje państwowe kupiły łącznie 32 drony wyprodukowane przez Align Corp lub z nią powiązane. Służba Parków Narodowych i Centralny Uniwersytet Policyjny kupiły w ubiegłym roku po jednym dronie wyprodukowanym przez firmę.

Narodowa Agencja Imigracyjna w tym roku przeprowadziła przetarg na zakup 30 dronów od Suyuan Technology Co za 2,75 mln nowych dolarów tajwańskich, czyli około 84,7 tys. dolarów USA. Suyuan Technology planowała dostarczyć urządzenia produkcji Align, jednak dostawa jeszcze nie nastąpiła.

Ministerstwo oświadczyło, że będzie kontrolować przestrzeganie kontraktowego zakazu stosowania komponentów chińskiej produkcji i może domagać się odszkodowania w przypadku wykrycia naruszeń. Tajwańskie standardy zamówień publicznych przewidują przestrzeganie wymogów dotyczących łańcuchów dostaw bez chińskich komponentów.

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