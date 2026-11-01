В Токио, Япония, генеральный директор GMO Internet Group Масатоси Кумагай и другие руководители компании проведут в понедельник пресс-конференцию по поводу серии случаев несанкционированного доступа. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на заявление компании.

Атака на облачный сервис

Компания должна объяснить обстоятельства кибератаки на сервис Onamae.com Desktop Cloud, предоставляющий серверы для автоматизированной маржинальной торговли иностранной валютой. GMO также планирует сообщить о реакции в отношении пострадавших клиентов и мерах по предотвращению новых инцидентов.

Это будет первая пресс-конференция GMO с тех пор, как стало известно о случаях несанкционированного доступа. Пользователи сервисов компании для валютной маржинальной торговли призывают ее объяснить, как за короткое время были утрачены активы на миллионы иен.

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Потери пользователей

Сотрудница компании в возрасте от 20 до 29 лет из префектуры Айти заявила, что утром 22 октября обнаружила потерю почти всех средств на счете. По ее словам, около 50 несанкционированных сделок были проведены примерно за три минуты около 5:00, из-за чего она потеряла 4,3 млн иен.

58-летний трейдер из префектуры Фукуи сообщил о потере около 680 тыс. иен. В истории его операций были сделки с валютами, которыми он обычно не торгует, в том числе с южноафриканским рэндом и датской кроной. Трейдер также заявил, что, по его мнению, компания некоторое время знала об уязвимостях системы, но не приняла мер.

39-летний госслужащий из префектуры Ниигата потерял около 1 млн иен инвестиций, которые, по его словам, откладывал на образование двух дочерей и будущее семьи.

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