ФБР США заявило, что за масштабной кибератакой на криптовалютную биржу Binance, во время которой были похищены активы на сумму более 6 млрд долларов, стоит северокорейская хакерская группировка TraderTraitor. Об этом сообщает Der Spiegel.

ФБР призвало блокировать криптоадреса

Американское ведомство призвало компании блокировать операции с определенными криптовалютными адресами, чтобы помешать злоумышленникам отмыть похищенные активы. Ранее Binance сообщала о временной приостановке всех операций по внесению и выводу средств.

Аналитическая компания TRM Labs также связывала атаку с TraderTraitor. По ее оценке, злоумышленники переместили большую часть активов общей стоимостью 6,36 млрд долларов в течение 20 минут. TRM Labs назвала этот инцидент крупнейшей атакой на криптовалютную биржу по объему похищенного.

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Активы выводили с нескольких кошельков

По данным TRM Labs, атака началась в четверг вечером, когда с Binance сначала были списаны криптоактивы на сумму более 100 млн долларов. В дальнейшем нападавшие последовательно опустошали криптокошельки. Среди похищенных активов были биткоины, стейблкоины USDT, а также XRP, SOL и другие криптоактивы.

TRM Labs считает, что доступ к кошелькам, защищенным разными методами и размещенным в разных блокчейнах, может свидетельствовать о доступе нападавших к центральным системам Binance. Биржа назвала возможным путем проникновения взломанный ноутбук своего сотрудника.

Binance заявила, что покроет 90% общей суммы похищенных средств, в том числе за счет обратного выкупа активов, и что финансовые последствия понесет компания, а не ее пользователи. Биржа также сообщила, что ожидает восстановления вывода средств для пользователей в воскресенье.

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