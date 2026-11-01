美国联邦调查局表示，对加密货币交易所Binance发动大规模网络攻击、并在其中窃取价值超过60亿美元资产的幕后，是朝鲜黑客组织TraderTraitor。据《明镜周刊》报道。

联邦调查局呼吁封锁加密货币地址

美国机构呼吁企业封锁与特定加密货币地址有关的交易，以阻止作案者洗白被盗资产。Binance此前曾表示，暂时暂停所有存入和提取资金的操作。

分析公司TRM Labs也将此次攻击与TraderTraitor联系起来。该公司估计，作案者在20分钟内转移了大部分资产，总价值为63.6亿美元。TRM Labs称，这起事件是按被盗资产价值计算规模最大的加密货币交易所攻击。

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资产从多个钱包被转出

根据TRM Labs的数据，攻击始于周四晚间，当时Binance首先被转走了价值超过1亿美元的加密资产。此后，攻击者依次清空了加密货币钱包。被盗资产包括比特币、USDT稳定币，以及XRP、SOL和其他加密资产。

TRM Labs认为，攻击者能够访问采用不同保护方法、并位于不同区块链上的钱包，可能表明他们获得了对Binance中央系统的访问权限。该交易所称，一名员工被黑的笔记本电脑可能是入侵途径。

Binance表示，将承担被盗资金总额的90%，其中包括通过回购资产的方式承担，并称财务后果将由公司而非用户承担。该交易所还表示，预计将在周日恢复用户提现。

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