Разведывательное управление Министерства обороны США (DIA) оценивает, что Китай к концу 2020-х годов может развернуть на орбите лазерное и другое оружие направленной энергии для военных операций в космосе. Об этом сообщает OilPrice со ссылкой на доклад DIA «Вызовы безопасности в космосе».

Оценка американской разведки

Доклад стал первой обнародованной оценкой правительства США относительно возможных сроков появления у Китая космического оружия направленной энергии. По данным DIA, Пекин уже располагает наземными системами, способными нарушать работу, ослаблять или повреждать спутники. К концу десятилетия эти возможности могут усилиться и потенциально влиять на аппараты за пределами низкой околоземной орбиты.

В документе также обнародовали редкое изображение нового китайского многоразового космоплана. Как отмечает OilPrice, Народно-освободительная армия Китая не раскрывает много информации об этом аппарате, но активнее говорит о развитии систем направленной энергии. В январе 2021 года СМИ НОАК заявляли, что лазерное оружие входит в золотую эру, а одним из возможных его применений называли временное ослепление сенсоров.

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Сомнения относительно сроков

Директор по вопросам космической безопасности и стабильности Secure World Foundation Виктория Самсон в комментарии South China Morning Post заявила, что была бы очень удивлена, если бы Китай развернул космическое лазерное оружие уже в конце 2020-х годов.

Китайское государственное издание Global Times обвинило Вашингтон в преувеличении космических угроз, одновременно указав на наращивание военных возможностей США на орбите. Директор China Aerospace Studies Institute Брендан Малвани отметил, что в потенциальном конфликте США значительно больше зависят от космической инфраструктуры, чем НОАК. По его мнению, нарушение работы спутников могло бы непропорционально повлиять на американские силы, в частности в случае регионального конфликта вокруг Тайваня.

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