美国国防情报局（DIA）评估称，到2020年代末，中国可能在轨道上部署激光及其他定向能武器，用于太空军事行动。OilPrice报道称，该评估援引了DIA的《太空安全挑战》报告。

美国情报部门的评估

该报告是美国政府首次公开评估中国可能获得天基定向能武器的时间范围。DIA称，北京已经拥有能够干扰、削弱或损坏卫星的地面系统。到本十年末，这些能力可能得到增强，并可能影响低地球轨道以外的航天器。

该文件还公布了一张罕见的中国新型可重复使用太空飞机图像。OilPrice指出，中国人民解放军并未披露有关该飞行器的太多信息，但更积极地谈论定向能系统的发展。2021年1月，解放军媒体称激光武器正进入黄金时代，并将暂时致盲传感器列为其可能应用之一。

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对时间表的疑问

安全世界基金会太空安全与稳定事务主任维多利亚·萨姆森在接受《南华早报》采访时表示，如果中国早在2020年代末就部署天基激光武器，她将感到非常惊讶。

中国官方媒体《环球时报》指责华盛顿夸大太空威胁，同时指出美国正在加强其在轨道上的军事能力。中国航空航天研究所所长布伦丹·马尔瓦尼指出，在潜在冲突中，美国对太空基础设施的依赖远高于中国人民解放军。他认为，干扰卫星运行可能对美军产生不成比例的影响，尤其是在围绕台湾的地区冲突情况下。

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