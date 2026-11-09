В Афганистане археологи обнаружили буддийский монастырь и дворец Великих Моголов

В афганском Кабуле продолжается масштабная реставрация древней крепости Бала-Хиссар, которая хранит свидетельства более чем двух тысячелетий истории страны. В ходе археологических раскопок на её территории были обнаружены остатки буддийского монастыря, дворца династии Великих Моголов, древние монеты, керамика и другие ценные артефакты.

Бала-Хиссар расположена над южной частью Старого города Кабула. На протяжении веков крепость пережила многочисленные вторжения, восстания и военные конфликты, которые оставили заметный след в ее архитектуре и привели к разрушению значительной части комплекса.

В настоящее время Фонд культуры Ага-Хана (AKTC) реализует масштабный многолетний проект по восстановлению исторического памятника. В перспективе территорию планируют превратить в общественный археологический парк с ландшафтными садами, ресторанами и музеем.

Несмотря на десятилетия запустения и войн, археологические исследования постепенно открывают новые страницы прошлого этой стратегической крепости.

В ходе раскопок специалисты обнаружили многочисленные артефакты, свидетельствующие о существовании на этом месте древних поселений, религиозных сооружений и дворцовых комплексов.

«Мы никогда не думали, что найдем столько. Это словно подводная лодка, всплывающая из океана», — рассказал археолог Бабак Рафие-Алави, находясь на одном из мест раскопок в Бала-Хиссаре. В это время рабочие тщательно исследовали грунт с помощью специальных инструментов.

В пяти отдельных раскопанных траншеях были найдены древние монеты, обломки буддийских статуй, глазурованная исламская керамика, масляные лампы и многочисленные керамические изделия. Также исследователи обнаружили остатки дворцов, монастырей и жилых зданий.

Особым открытием стали остатки дворца времён династии Великих Моголов. Учёные нашли там фрагменты фресок, сооружение, похожее на трон, а также высеченный в скале на вершине холма бассейн в форме звезды.

«В некоторых местах мы чего-то ожидали. Но не этого», — отметил Бабак Рафие-Алави, комментируя неожиданные находки.

Название Бала-Хиссар переводится как «Высокая крепость». Её расположение на склонах горного хребта Кух-е-Шер-Дарваза имело важное стратегическое значение: сооружение возвышалось над Старым городом Кабула и позволяло контролировать подступы к столице.

Помимо оборонительной функции, крепость была важным религиозным и политическим центром. Она располагалась на одном из ключевых торговых путей, соединявшего Индийский субконтинент с Центральной Азией и другими регионами.

«Это было частью цепочки таких культурных и населённых пунктов», — сказал руководитель проекта «Культурные службы Ага-Хана» Мустафа Нури.

В разные исторические периоды Бала-Хиссар выполняла функции крепости, дворцового комплекса, арсенала, административного центра, тюрьмы и военного гарнизона.

«Бала-Хиссар олицетворяет каждый этап истории Афганистана вплоть до периода американского присутствия и периода после него», — подчеркнул Нури.

В то же время от бывших королевских дворцов и буддийских монастырей сегодня остались преимущественно археологические следы.

The Independent отмечает, что Бала-Хиссар на протяжении веков сохраняла значение стратегического оборонительного объекта. Её использовали ещё с I века до нашей эры, а впоследствии — во времена империи Великих Моголов, во время англо-афганских войн, советского вторжения, гражданской войны и военной операции коалиции во главе с США. Часть нижней территории комплекса до сих пор используется афганскими военными.

На протяжении своей истории Бала-Хиссар неоднократно подвергалась разрушениям и восстанавливалась. Один из самых серьезных ударов крепость понесла во время британской военной кампании. Британские войска разрушили значительную часть комплекса, пытаясь отомстить за убийство своего посла сэра Луиса Кавагнари и членов его свиты внутри крепости.

Последствия многочисленных конфликтов заметны на территории памятника и сегодня. Части оборонительных стен обрушились, а на склоне, ведущем к самой высокой точке крепости, стоит ржавый корпус советского танка. Другая уничтоженная советская военная техника лежит у подножия холма.

Рядом сохранились ряды крупнокалиберного вооружения, оставшегося после вывода американских войск в 2021 году и теперь принадлежащего афганским вооружённым силам.

По словам Бабака Рафие-Алави, в 2008 году американские военные сравняли с землёй часть территории внутри крепости, уничтожив значительное количество археологических слоёв.

Теперь одной из главных задач реставрационного проекта является не только сохранение сооружений, но и превращение комплекса в открытое археологическое пространство для посетителей.

Мустафа Нури подчеркнул, что проект предусматривает также обучение афганских студентов-археологов и рассчитан на долгосрочную перспективу.

«Большие масштабы объекта и амбиции проекта, включающего учебную программу для афганских студентов-археологов, являются долгосрочным обязательством… на десятилетия вперед, поскольку речь идет не только о работах по консервации, но и о весьма богатом археологическом объекте», — пояснил он.

Действующее правительство Афганистана, сформированное движением «Талибан», заявляет о намерении защищать национальные исторические памятники.

Пресс-секретарь Министерства информации и культуры Хубайб Гуфран подчеркнул важность сохранения археологических объектов как источников знаний о прошлых цивилизациях.

«Мы осознаем важность сохранения древних памятников страны. Мы рассматриваем эти остатки прошлых цивилизаций как ценные источники знаний и уроков. Мы в полной мере ценим их значение», — заявил он.

Реставрация Бала-Хиссара призвана не только вернуть части крепости исторический облик, но и сохранить уникальные археологические свидетельства различных эпох для будущих поколений.

Об этом пишет The Independent.

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