Samsung сделает часть функций Galaxy AI платными
Компания Samsung готовится запустить премиальную подписку Max plan стоимостью 4,99 доллара в месяц или 47,99 доллара в год на часть ИИ-функций Galaxy AI.
Базовые инструменты останутся бесплатными с ограниченными лимитами, тогда как подписка предоставит доступ к созданию видео из фотографий с помощью Gen Video, автоматизации задач с Bixby Action и расширенной версии Daily Briefing.
В свою очередь, подписка Max будет предусматривать в четыре раза большие лимиты и доступ к расширенным возможностям, в частности:
- Gen Video — создание видео из обычных фотографий;
- Bixby Action — автоматизация рутинных задач в приложениях;
- Daily Briefing — расширенная версия сервиса Now Brief.
Об этом сообщает издание Sammyguru, отмечая, что сначала новая система подписок будет доступна только на Galaxy S27 в Южной Корее и США.
Samsung представила новый складной смартфон Galaxy Flip 8. Он получил самый большой в серии 4,1-дюймовый внешний дисплей FlexWindow, который позволяет запускать приложения, пользоваться функциями Galaxy AI, виджетами Now Brief и голосовым управлением через Gemini без раскладывания смартфона.
Об этом сообщает издание
Об этом сообщает издание