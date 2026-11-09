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Новости Технологии

Samsung сделает часть функций Galaxy AI платными

UA NEWS 09 Ноября 2026 21:45
Samsung сделает часть функций Galaxy AI платными

Компания Samsung готовится запустить премиальную подписку Max plan стоимостью 4,99 доллара в месяц или 47,99 доллара в год на часть ИИ-функций Galaxy AI.

Базовые инструменты останутся бесплатными с ограниченными лимитами, тогда как подписка предоставит доступ к созданию видео из фотографий с помощью Gen Video, автоматизации задач с Bixby Action и расширенной версии Daily Briefing.

В свою очередь, подписка Max будет предусматривать в четыре раза большие лимиты и доступ к расширенным возможностям, в частности:

  • Gen Video — создание видео из обычных фотографий;
  • Bixby Action — автоматизация рутинных задач в приложениях;
  • Daily Briefing — расширенная версия сервиса Now Brief.

Об этом сообщает издание Sammyguru, отмечая, что сначала новая система подписок будет доступна только на Galaxy S27 в Южной Корее и США.

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Об этом сообщает издание Sammyguru, отмечая, что сначала новая система подписок будет доступна только на Galaxy S27 в Южной Корее и США.

Об этом сообщает издание Sammyguru, отмечая, что сначала новая система подписок будет доступна только на Galaxy S27 в Южной Корее и США.

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