В США Министерство юстиции предъявило обвинения пяти людям в рамках масштабного расследования схемы с так называемыми фиктивными студентами. По версии следствия, ее участники похищали персональные данные американцев, подавали от их имени заявки на федеральную студенческую помощь и получали остатки средств после оплаты обучения. Об этом сообщает Ars Technica.

Министерство юстиции США заявило, что в рамках дела изъяло более 750 тыс. долларов в криптовалюте из сети, связанной с гражданами Кении. Чиновники также сообщили о более чем 32 млн долларов фактического ущерба, связанного с конкретными обвиняемыми, и предположили, что реальная сумма может быть значительно больше.

Как действовала схема

По данным следствия, участники схемы покупали персональные данные американцев — прежде всего выпускников школ, которые не поступали в колледжи. Используя эти данные, они заполняли форму FAFSA для получения федеральной финансовой помощи и подавали документы в университеты и общественные колледжи.

Средства сначала поступали учебным заведениям для оплаты обучения и сборов, а остаток переводили на банковские счета, контролируемые мошенниками. По данным Минюста, десятки людей в США открывали такие счета и могли действовать как финансовые посредники.

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Следователи заявили, что для поддержания видимости обучения злоумышленники частично применяли искусственный интеллект: заполняли заявки, выполняли учебные задания и создавали впечатление присутствия студентов на дистанционных занятиях. В одном из эпизодов, приведенных Минюстом, один из обвиняемых через несколько банковских счетов получил более 700 выплат остатка федеральной студенческой помощи на общую сумму около 1,44 млн долларов.

Сотни тысяч подозрительных учетных записей

Министерство образования США выявило более 830 тыс. потенциально мошеннических учетных записей для получения федеральной студенческой помощи, созданных с использованием персональных данных граждан США. Если все они связаны со схемой фиктивных студентов, возможные потери могут достичь почти 130 млн долларов, заявили чиновники.

Жертвы кражи данных могут годами не знать об оформленных на них займах, пока власти не начнут требовать возврата средств. Такие случаи также могут ухудшать кредитную историю пострадавших.

Власти США ввели дополнительную онлайн-проверку личности для заявителей FAFSA. В то же время образовательные организации предупреждают, что автоматические системы могут ошибочно помечать настоящих студентов как рискованных, задерживая доступ к финансовой помощи. Для прохождения проверки заявители должны показать удостоверение личности через камеру в режиме реального времени.

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