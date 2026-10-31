W Stanach Zjednoczonych Departament Sprawiedliwości postawił zarzuty pięciu osobom w ramach szeroko zakrojonego śledztwa dotyczącego procederu tzw. fikcyjnych studentów. Według śledczych jego uczestnicy kradli dane osobowe Amerykanów, składali w ich imieniu wnioski o federalną pomoc studencką i otrzymywali pozostałe środki po opłaceniu czesnego. Informuje o tym Ars Technica.

Amerykański Departament Sprawiedliwości poinformował, że w ramach sprawy skonfiskował ponad 750 tys. dolarów w kryptowalucie z sieci powiązanej z obywatelami Kenii. Urzędnicy poinformowali także o ponad 32 mln dolarów faktycznych strat związanych z konkretnymi oskarżonymi i zasugerowali, że rzeczywista kwota może być znacznie wyższa.

Jak działał proceder

Według śledczych uczestnicy procederu kupowali dane osobowe Amerykanów — przede wszystkim absolwentów szkół średnich, którzy nie rozpoczęli studiów. Korzystając z tych danych, wypełniali formularz FAFSA, aby uzyskać federalną pomoc finansową, i składali dokumenty na uniwersytetach oraz w college’ach społecznych.

Środki najpierw trafiały do placówek edukacyjnych na opłacenie czesnego i opłat, a pozostała kwota była przelewana na rachunki bankowe kontrolowane przez oszustów. Według Departamentu Sprawiedliwości dziesiątki osób w USA otwierały takie rachunki i mogły działać jako pośrednicy finansowi.

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Śledczy oświadczyli, że aby podtrzymać pozory studiowania, sprawcy częściowo wykorzystywali sztuczną inteligencję: wypełniali wnioski, wykonywali zadania dydaktyczne i stwarzali wrażenie obecności studentów na zajęciach zdalnych. W jednym z epizodów przytoczonych przez Departament Sprawiedliwości jeden z oskarżonych otrzymał za pośrednictwem kilku rachunków bankowych ponad 700 wypłat pozostałych środków federalnej pomocy studenckiej o łącznej wartości około 1,44 mln dolarów.

Setki tysięcy podejrzanych kont

Amerykański Departament Edukacji wykrył ponad 830 tys. potencjalnie oszukańczych kont federalnej pomocy studenckiej utworzonych z wykorzystaniem danych osobowych obywateli USA. Jeśli wszystkie są powiązane z procederem fikcyjnych studentów, potencjalne straty mogą sięgnąć niemal 130 mln dolarów, oświadczyli urzędnicy.

Ofiary kradzieży danych mogą przez lata nie wiedzieć o pożyczkach zaciągniętych na ich nazwiska, dopóki władze nie zaczną żądać zwrotu środków. Takie przypadki mogą również pogarszać historię kredytową poszkodowanych.

Władze USA wprowadziły dodatkową internetową weryfikację tożsamości dla osób składających wnioski FAFSA. Jednocześnie organizacje edukacyjne ostrzegają, że automatyczne systemy mogą błędnie oznaczać prawdziwych studentów jako osoby ryzykowne, opóźniając dostęp do pomocy finansowej. Aby przejść weryfikację, wnioskodawcy muszą pokazać dokument tożsamości przez kamerę w czasie rzeczywistym.

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