Siły Kosmiczne USA prognozują, że orbitalne obserwatorium NASA Swift wejdzie w atmosferę Ziemi około piątku. Teleskop stopniowo traci wysokość po nieudanej próbie jego uratowania.

Według CBC World większość ważącego 1,5 tony teleskopu powinna spłonąć w atmosferze. Jednocześnie niektóre elementy z wolframu, gęstszego od ołowiu, oraz części luster mogą przetrwać ponowne wejście. Według głównego naukowca misji Brada Cenki szczątki najprawdopodobniej spadną do oceanu, jednak do obszarów możliwego wejścia należą części Afryki, Australii, Indii, Azji Południowo-Wschodniej, Ameryki Środkowej i Południowej.

Nieudana misja ratunkowa

W ciągu ostatnich kilku lat intensywna aktywność słoneczna przyspieszyła opadanie Swifta. NASA zaangażowała firmę Katalyst Space do pilnej misji ratunkowej, lecz jej trójramienny robot Link po starcie w lipcu napotkał problemy i nie zdołał zbliżyć się do teleskopu na mniej niż 12–15 kilometrów. We wrześniu Link spadł na Ziemię.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

22 lata obserwacji

Swift został wystrzelony 20 listopada 2004 roku w celu poszukiwania rozbłysków gamma i supernowych. Po zakończeniu misji ratunkowej obserwatorium wznowiło obserwacje, jednak pod koniec października jego systemy wyłączono, ponieważ aparat znalazł się zbyt nisko, by działać stabilnie.

W ciągu 22 lat na orbicie teleskop zarejestrował ponad 2 tysiące rozbłysków gamma i 1 400 eksplozji gwiazd, a także obserwował komety, asteroidy oraz czarne dziury rozrywające gwiazdy. Swift mógł szybko obracać się w stronę nowych wysokoenergetycznych zjawisk kosmicznych. NASA uważała go za swoistego pierwszego reagującego dla teleskopów Hubble’a, Webba i innych obserwatoriów, które mogły reagować na jego alerty i prowadzić bardziej szczegółowe badania.

Czytaj nas na