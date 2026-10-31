美国太空军预测，NASA的Swift轨道天文台将于周五左右进入地球大气层。在一次未能成功挽救它的尝试后，这台望远镜正逐渐降低高度。

据CBC World报道，这台重1.5吨的望远镜大部分将会在大气层中烧毁。同时，一些由密度高于铅的钨制成的部件以及部分反射镜可能会在再入过程中幸存。任务首席科学家布拉德·森科表示，碎片最有可能落入海洋，但可能的再入区域包括非洲、澳大利亚、印度、东南亚、中美洲和南美洲的部分地区。

失败的救援任务

过去几年中，强烈的太阳活动加速了Swift的下降。NASA委托Katalyst Space执行紧急救援任务，但其三臂机器人Link在7月发射后遇到问题，未能接近望远镜至12至15公里以内。9月，Link坠落地球。

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22年的观测

Swift于2004年11月20日发射，用于搜寻伽马射线暴和超新星。在救援任务终止后，该天文台恢复了观测，但由于飞行器下降得过低，无法稳定运行，其系统在10月底被关闭。

在轨运行22年间，这台望远镜记录了超过2000次伽马射线暴和1400次恒星爆炸，还观测了彗星、小行星以及正在摧毁恒星的黑洞。Swift能够迅速转向新的高能宇宙现象。NASA认为，它是为哈勃、韦布及其他天文台提供服务的一种先遣响应者，这些天文台可以对其警报作出反应并开展更深入的研究。

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