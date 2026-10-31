Космические силы США прогнозируют, что орбитальная обсерватория NASA Swift войдет в атмосферу Земли ориентировочно в пятницу. Телескоп постепенно теряет высоту после неудачной попытки его спасти.

По данным CBC World, большая часть 1,5-тонного телескопа должна сгореть в атмосфере. В то же время отдельные детали из вольфрама, более плотного, чем свинец, и части зеркал могут пережить повторный вход. По словам главного ученого миссии Брэда Ценко, обломки, скорее всего, упадут в океан, однако к зоне возможного входа относятся части Африки, Австралии, Индии, Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америки.

Неудачная спасательная миссия

За последние несколько лет интенсивная солнечная активность ускорила снижение Swift. NASA привлекло компанию Katalyst Space для срочной спасательной миссии, однако ее трехрукий робот Link после запуска в июле столкнулся с проблемами и не смог приблизиться к телескопу ближе чем на 12–15 километров. В сентябре Link упал на Землю.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

22 года наблюдений

Swift был запущен 20 ноября 2004 года для поиска гамма-всплесков и сверхновых. После прекращения спасательной миссии обсерватория возобновила наблюдения, однако в конце октября ее системы отключили, поскольку аппарат опустился слишком низко для стабильной работы.

За 22 года на орбите телескоп зафиксировал более 2 тысяч гамма-всплесков и 1 400 взрывов звезд, а также наблюдал кометы, астероиды и черные дыры, разрушающие звезды. Swift мог быстро поворачиваться в сторону новых высокоэнергетических космических явлений. NASA считало его своего рода первым реагирующим для телескопов Hubble, Webb и других обсерваторий, которые могли реагировать на его оповещения и проводить более глубокие исследования.

Читай нас в