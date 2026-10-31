美国五人因“幽灵学生”骗局被起诉——Ars Technica

美国司法部在一项针对所谓“幽灵学生”骗局的大规模调查中，对五人提出指控。调查人员称，该骗局参与者窃取美国人的个人数据，以他们的名义申请联邦学生援助，并在学费支付后获取剩余资金。据Ars Technica报道。

美国司法部表示，在该案中已从一个与肯尼亚公民有关的网络中扣押了超过75万美元的加密货币。官员还称，与具体被告相关的实际损失超过3200万美元，并表示实际金额可能高得多。

该骗局如何运作

调查人员称，骗局参与者购买美国人的个人数据，主要是未进入大学的高中毕业生的数据。他们利用这些数据填写FAFSA表格以获得联邦经济援助，并向大学和社区学院提交材料。

资金最初被汇给教育机构，用于支付学费和费用，余额则被转入由诈骗者控制的银行账户。司法部称，数十名美国人开设了此类账户，并可能充当金融中介。

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调查人员表示，为维持学生正在学习的假象，犯罪者部分使用了人工智能：填写申请、完成课程作业，并制造学生参加远程课程的印象。司法部列举的一起事件中，一名被告通过多个银行账户获得了700多笔联邦学生援助余额付款，总额约为144万美元。

数十万个可疑账户

美国教育部发现了超过83万个可能存在欺诈行为的联邦学生援助账户，这些账户使用美国公民的个人数据创建。官员表示，如果它们都与“幽灵学生”骗局有关，潜在损失可能接近1.3亿美元。

数据盗窃受害者可能多年不知道有人以其名义办理了贷款，直到当局开始要求偿还资金。此类事件还可能损害受害者的信用记录。

美国当局为FAFSA申请人引入了额外的在线身份验证。与此同时，教育组织警告称，自动化系统可能错误地将真实学生标记为高风险，从而延迟其获得经济援助。申请人须通过摄像头实时出示身份证件，才能完成验证。

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