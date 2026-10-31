МЗС Японії заявило про можливу компрометацію 3600 наборів даних — The Japan Times

Міністерство закордонних справ Японії повідомило про можливу компрометацію близько 3600 наборів персональних даних після несанкціонованого доступу до однієї з його мереж. Як повідомляє The Japan Times, серед цих даних були імена та адреси електронної пошти.

Серед записів були дані приблизно 900 осіб, які не є працівниками міністерства. У відомстві зазначили, що ці записи не містили конфіденційної інформації.

Доступ заблокували після виявлення

Несанкціонований доступ до мережі виявили 27 липня. Його одразу заблокували та вжили заходів для анулювання облікових даних. Після перевірки за участю зовнішніх експертів міністерство дійшло висновку, що персональні дані могли бути скомпрометовані.

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Повідомлень про використання цих даних не надходило. За словами високопосадовця МЗС, третя сторона викрала дані для входу до поштового сервісу.

Конфіденційні та консульські системи не зачепило

Атакована мережа була підключена до зовнішніх мереж. Водночас конфіденційну інформацію міністерство обробляє в окремій закритій мережі.

У МЗС також заявили, що несанкціонований доступ не торкнувся консульської системи, пов’язаної з паспортами, а також сервісу Tabi-Regi для інформування мандрівників про безпеку за кордоном. Відомство планує повідомити людей, які не працюють у міністерстві та чиї дані могли бути скомпрометовані, а також переглянути контроль доступу й методи автентифікації, посилити моніторинг і навчання з інформаційної безпеки.

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