Japońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o możliwym naruszeniu około 3600 zestawów danych osobowych po nieuprawnionym dostępie do jednej z jego sieci. Jak podaje The Japan Times, dane obejmowały imiona i nazwiska oraz adresy e-mail.

Wśród rekordów znajdowały się dane około 900 osób, które nie są pracownikami ministerstwa. Resort zaznaczył, że rekordy te nie zawierały informacji poufnych.

Dostęp zablokowano po wykryciu

Nieuprawniony dostęp do sieci wykryto 27 lipca. Został on natychmiast zablokowany, a następnie podjęto działania w celu unieważnienia danych uwierzytelniających. Po kontroli z udziałem zewnętrznych ekspertów ministerstwo doszło do wniosku, że dane osobowe mogły zostać naruszone.

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Nie wpłynęły żadne zgłoszenia dotyczące wykorzystania tych danych. Według wysokiego rangą urzędnika MSZ strona trzecia wykradła dane logowania do usługi pocztowej.

Systemy poufne i konsularne nie zostały dotknięte

Zaangażowana w incydent sieć była połączona z sieciami zewnętrznymi. Jednocześnie ministerstwo przetwarza informacje poufne w odrębnej zamkniętej sieci.

MSZ poinformowało również, że nieuprawniony dostęp nie dotknął systemu konsularnego związanego z paszportami ani usługi Tabi-Regi, która informuje podróżnych o bezpieczeństwie za granicą. Resort planuje powiadomić osoby niepracujące w ministerstwie, których dane mogły zostać naruszone, a także dokonać przeglądu kontroli dostępu i metod uwierzytelniania, wzmocnić monitoring oraz szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji.

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