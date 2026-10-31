Chiny ogłosiły pierwszy start i lądowanie pokładowego bezzałogowego aparatu rozpoznawczo-uderzeniowego GJ-21 o obniżonej wykrywalności na okręcie desantowym Sichuan typu Type 076. Poinformował o tym Asharq Al-Awsat, powołując się na państwową agencję Xinhua.

Testy GJ-21

Xinhua nazwała testy przełomem w chińskim programie okrętów desantowych. Według oceny agencji test potwierdził zdolność chińskiej marynarki wojennej do eksploatacji bezzałogowców o obniżonej wykrywalności ze stałym skrzydłem z dużych platform morskich.

GJ-21 po raz pierwszy pokazano podczas parady wojskowej w Pekinie w ubiegłym roku, poświęconej 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Chińskie państwowe wydanie Global Times, powołując się na eksperta wojskowego Zhanga Xuefenga, podało, że aparat ma znaczny promień bojowy mimo mniejszych rozmiarów w porównaniu z myśliwcami J-35 i J-20.

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Ekspert stwierdził również, że dron może być wykorzystywany wielokrotnie i wyposażany w małe, niedrogie szybujące bomby lotnicze z naprowadzaniem.

Okręt typu Type 076

Sichuan, główny okręt klasy Type 076, został zwodowany w grudniu 2024 roku. Jest wyposażony w katapultę elektromagnetyczną i system lin hamujących, może przenosić bezzałogowce ze stałym skrzydłem, śmigłowce oraz sprzęt amfibijny.

Pełna wyporność okrętu przekracza 40 tys. ton. Ma ciągły pokład lotniczy i dwie nadbudówki wyspowe. Chińska telewizja CCTV podała, że pod koniec października okręt przeprowadził serię prób morskich, nie ujawniając ich miejsca. W kwietniu chińska marynarka wojenna informowała, że Sichuan wpłynął na wody Morza Południowochińskiego w celu przeprowadzenia testów naukowych i szkoleń.

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