Китай заявив про перший зліт і посадку дрона GJ-21 на кораблі — Asharq Al-Awsat

Китай заявив про перший зліт і посадку палубного малопомітного розвідувально-ударного безпілотника GJ-21 на десантному кораблі Sichuan типу Type 076. Про це з посиланням на державне агентство Сіньхуа повідомляє Asharq Al-Awsat.

Випробування GJ-21

Сіньхуа назвало випробування проривом у китайській програмі десантних кораблів. За оцінкою агентства, тест засвідчив здатність військово-морських сил Китаю експлуатувати малопомітні безпілотники з нерухомим крилом із великих морських платформ.

GJ-21 уперше показали на військовому параді в Пекіні торік, присвяченому 80-й річниці завершення Другої світової війни. Китайське державне видання Global Times, посилаючись на військового експерта Чжана Сюефена, повідомило, що апарат має значний бойовий радіус, попри менші розміри порівняно з винищувачами J-35 та J-20.

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Експерт також заявив, що безпілотник можна використовувати багаторазово та споряджати малими недорогими планерними авіабомбами з наведенням.

Корабель типу Type 076

Sichuan, головний корабель класу Type 076, спустили на воду в грудні 2024 року. Він обладнаний електромагнітною катапультою та системою аерофінішерів, здатний нести безпілотники з нерухомим крилом, гелікоптери й амфібійну техніку.

Повна водотоннажність корабля перевищує 40 тисяч тонн. Він має суцільну польотну палубу та дві острівні надбудови. Китайський телеканал CCTV повідомив, що наприкінці жовтня корабель провів серію морських випробувань, не розкриваючи їхнього місця. У квітні китайські ВМС заявляли, що Sichuan виходив у води Південнокитайського моря для наукових випробувань і тренувань.

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