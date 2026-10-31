Salesforce погодилася придбати Rune Technologies за $375 млн — TechCrunch

Salesforce погодилася придбати стартап Rune Technologies за $375 млн готівкою та акціями. Rune розробляє програмне забезпечення на основі штучного інтелекту, яке допомагає військовим США прогнозувати потреби в постачанні та керувати логістикою в польових умовах. Про угоду повідомило Resilience Media, пише TechCrunch.

Посилення оборонного напряму

Угода має посилити Missionforce — підрозділ Salesforce, який працює з органами національної безпеки та оборонними відомствами. У блозі Salesforce повідомляла, що після запуску Missionforce торік його бізнес зріс на 80% у річному вимірі. Частково цьому сприяв новий 10-річний контракт з Армією США на $5,6 млрд.

Salesforce планує інтегрувати дані Rune про логістику на передовій у Missionforce. Це має розширити можливості підрозділу від адміністративного планування в тилу до підтримки операцій на полі бою.

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Інвестиції та попередні угоди

Rune Technologies заснований у 2024 році. Відтоді стартап залучив загалом $30 млн від Andreessen Horowitz, Point72 Ventures та IQT — некомерційної венчурної компанії, яку підтримує ЦРУ і яка раніше мала назву In-Q-Tel. За даними PitchBook, під час раунду Series A, який торік очолила Human Capital, Rune оцінювали у $127 млн.

Цього року Salesforce також домовилася про придбання платформи ШІ-агентів Fin, раніше відомої як Intercom, за $3,6 млрд, купила Qualified за $1,2 млрд та уклала угоду щодо придбання Listen Labs. Salesforce не відповіла на запит TechCrunch про коментар.

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