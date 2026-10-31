Salesforce zgodził się przejąć startup Rune Technologies za 375 mln dolarów w gotówce i akcjach. Rune tworzy oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji, które pomaga amerykańskim wojskowym prognozować zapotrzebowanie na zaopatrzenie i zarządzać logistyką w warunkach polowych. O transakcji poinformowało Resilience Media, pisze TechCrunch.

Wzmocnienie sektora obronnego

Transakcja ma wzmocnić Missionforce — dział Salesforce współpracujący z organami bezpieczeństwa narodowego i resortami obrony. Na swoim blogu Salesforce informował, że od uruchomienia Missionforce w ubiegłym roku jego działalność wzrosła o 80% rok do roku. Częściowo przyczynił się do tego nowy 10-letni kontrakt z Armią USA o wartości 5,6 mld dolarów.

Salesforce planuje zintegrować dane Rune dotyczące logistyki na pierwszej linii z Missionforce. Ma to rozszerzyć możliwości działu od planowania administracyjnego na zapleczu po wsparcie operacji na polu walki.

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Inwestycje i wcześniejsze transakcje

Rune Technologies został założony w 2024 roku. Od tego czasu startup pozyskał łącznie 30 mln dolarów od Andreessen Horowitz, Point72 Ventures i IQT — niekomercyjnej firmy venture capital wspieranej przez CIA, wcześniej znanej jako In-Q-Tel. Według PitchBook, podczas rundy Series A, której w ubiegłym roku przewodził Human Capital, Rune wyceniano na 127 mln dolarów.

W tym roku Salesforce uzgodnił również przejęcie platformy agentów AI Fin, wcześniej znanej jako Intercom, za 3,6 mld dolarów, kupił Qualified za 1,2 mld dolarów oraz zawarł umowę dotyczącą przejęcia Listen Labs. Salesforce nie odpowiedział na prośbę TechCrunch o komentarz.

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