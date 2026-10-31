Salesforce согласилась приобрести стартап Rune Technologies за $375 млн наличными и акциями. Rune разрабатывает программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, которое помогает военным США прогнозировать потребности в снабжении и управлять логистикой в полевых условиях. О сделке сообщило Resilience Media, пишет TechCrunch.

Усиление оборонного направления

Сделка должна усилить Missionforce — подразделение Salesforce, работающее с органами национальной безопасности и оборонными ведомствами. В блоге Salesforce сообщала, что после запуска Missionforce в прошлом году его бизнес вырос на 80% в годовом выражении. Частично этому способствовал новый 10-летний контракт с Армией США на $5,6 млрд.

Salesforce планирует интегрировать данные Rune о логистике на передовой в Missionforce. Это должно расширить возможности подразделения от административного планирования в тылу до поддержки операций на поле боя.

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Инвестиции и предыдущие сделки

Rune Technologies был основан в 2024 году. С тех пор стартап привлек в общей сложности $30 млн от Andreessen Horowitz, Point72 Ventures и IQT — некоммерческой венчурной компании, которую поддерживает ЦРУ и которая ранее называлась In-Q-Tel. По данным PitchBook, во время раунда Series A, который в прошлом году возглавила Human Capital, Rune оценивали в $127 млн.

В этом году Salesforce также договорилась о приобретении платформы ИИ-агентов Fin, ранее известной как Intercom, за $3,6 млрд, купила Qualified за $1,2 млрд и заключила сделку по приобретению Listen Labs. Salesforce не ответила на запрос TechCrunch о комментарии.

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