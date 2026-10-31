Salesforce同意以3.75亿美元收购Rune Technologies——TechCrunch

Salesforce同意以现金和股票方式，以3.75亿美元收购初创公司Rune Technologies。Rune开发基于人工智能的软件，帮助美国军方预测补给需求并管理野战环境下的物流。Resilience Media报道了这笔交易，TechCrunch写道。

加强国防业务方向

这笔交易将加强Missionforce——Salesforce旗下与国家安全机构和国防部门合作的业务部门。Salesforce在其博客中表示，自Missionforce去年推出以来，其业务同比增长了80%。这部分得益于与美国陆军签订的一份价值56亿美元的新10年期合同。

Salesforce计划将Rune的前线物流数据整合到Missionforce中。这将把该部门的能力从后方行政规划扩展至支持战场行动。

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投资与此前交易

Rune Technologies成立于2024年。自那以后，这家初创公司已从Andreessen Horowitz、Point72 Ventures和IQT共筹集3000万美元。IQT是一家由中央情报局支持的非营利风险投资公司，之前名为In-Q-Tel。根据PitchBook的数据，在去年由Human Capital领投的A轮融资中，Rune的估值为1.27亿美元。

今年，Salesforce还同意以36亿美元收购此前名为Intercom的AI智能体平台Fin，以12亿美元收购Qualified，并达成收购Listen Labs的交易。Salesforce未回应TechCrunch的置评请求。

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