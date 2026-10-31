Чеські компанії хочуть збирати безпілотники на Тайвані — Taipei Times

Чеські виробники зацікавлені у створенні складальних ліній для безпілотників на Тайвані. Про це колишня голова Палати депутатів Чехії Маркета Пекарова Адамова заявила під час форуму в Тайбеї, повідомляє Taipei Times.

Заяву вона зробила на відкритті Global UAV Academy — організації, що займається міжнародною співпрацею у ланцюгах постачання дронів, технологічною сертифікацією та підготовкою операторів. За даними Дослідницького інституту демократії, суспільства та новітніх технологій, Чехія є найбільшим імпортером тайванських дронів і компонентів для безпілотних літальних апаратів.

Співпраця чеських і тайванських компаній

Адамова, яка після завершення політичної кар’єри перейшла до оборонної галузі, представила представників чеських компаній, що виробляють дрони, системи протидії безпілотникам та автономні перехоплювачі. За її словами, вони планують співпрацювати з тайванським сектором БПЛА.

Серед названих компаній — AVEC Systems, що виробляє автономні перехоплювачі та ударні дрони, розробник програмного забезпечення Digitech Automotive, який переорієнтувався на навігаційні системи для БПЛА, виробник сертифікованих НАТО систем протидії дронам JISER та Farpoint. Остання вже співпрацює з академією у сфері підготовки пілотів: навчання завершили 24 тайванські оператори безпілотників.

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Farpoint також працює з Міністерством закордонних справ над відкриттям офісу в Азійському центрі інновацій і досліджень та розробок у сфері ШІ для БПЛА в Цзяї, сказала Адамова.

Досвід війни в Україні

За словами Адамової, війна в Україні продемонструвала недостатність традиційних військових доктрин у сучасних умовах. Вона зазначила, що безпілотні та антидронові системи стали важливими військовими засобами, а швидкий розвиток технологій і тактик може робити нові системи застарілими вже за кілька тижнів після їхнього розгортання.

Адамова також заявила, що чеська промисловість має значний досвід розробки дронів, програмного забезпечення та навігаційних систем, випробуваних у війні в Україні. На її думку, цей досвід, а також співпраця між Чехією і Тайванем у сфері БПЛА, мають важливе значення для безпеки.

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