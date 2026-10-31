Czeskie firmy chcą montować drony na Tajwanie — Taipei Times

Czescy producenci są zainteresowani utworzeniem linii montażowych dronów na Tajwanie. Była przewodnicząca Izby Poselskiej Czech Markéta Pekarová Adamová powiedziała o tym podczas forum w Tajpej, informuje Taipei Times.

Oświadczenie złożyła podczas otwarcia Global UAV Academy — organizacji zajmującej się współpracą międzynarodową w łańcuchach dostaw dronów, certyfikacją technologiczną i szkoleniem operatorów. Według Instytutu Badań nad Demokracją, Społeczeństwem i Nowymi Technologiami Czechy są największym importerem tajwańskich dronów i komponentów do bezzałogowych statków powietrznych.

Współpraca czeskich i tajwańskich firm

Adamová, która po zakończeniu kariery politycznej przeszła do branży obronnej, przedstawiła przedstawicieli czeskich firm produkujących drony, systemy przeciwdziałania dronom oraz autonomiczne przechwytywacze. Jak powiedziała, planują oni współpracę z tajwańskim sektorem BSP.

Wśród wymienionych firm są AVEC Systems, produkująca autonomiczne przechwytywacze i drony uderzeniowe, twórca oprogramowania Digitech Automotive, który przekierował działalność na systemy nawigacyjne dla BSP, producent certyfikowanych przez NATO systemów przeciwdziałania dronom JISER oraz Farpoint. Ta ostatnia firma już współpracuje z akademią w zakresie szkolenia pilotów: szkolenie ukończyło 24 tajwańskich operatorów dronów.

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Farpoint współpracuje również z Ministerstwem Spraw Zagranicznych nad otwarciem biura w Azjatyckim Centrum Innowacji oraz Badań i Rozwoju w dziedzinie AI dla BSP w Jiayi — powiedziała Adamová.

Doświadczenie wojny w Ukrainie

Według Adamovej wojna w Ukrainie pokazała niewystarczalność tradycyjnych doktryn wojskowych we współczesnych warunkach. Zaznaczyła, że systemy dronowe i antydronowe stały się ważnymi środkami wojskowymi, a szybki rozwój technologii i taktyk może sprawić, że nowe systemy staną się przestarzałe już w ciągu kilku tygodni od ich wdrożenia.

Adamová oświadczyła również, że czeski przemysł ma znaczne doświadczenie w opracowywaniu dronów, oprogramowania i systemów nawigacyjnych, przetestowanych podczas wojny w Ukrainie. Jej zdaniem doświadczenie to, a także współpraca Czech i Tajwanu w sektorze BSP, mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa.

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