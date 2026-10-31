Według Channel NewsAsia, OpenAI zmniejszyło docelową wartość nowej rundy finansowania o 10 mld dolarów. Jak podał „Financial Times”, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, startup dąży obecnie do pozyskania 20 mld dolarów przy wycenie 1,25 bln dolarów.

Parametry rundy

Chodzi o docelowe parametry najnowszej rundy finansowania, a nie o środki już pozyskane: firma dąży do uzyskania wskazanej kwoty. Channel NewsAsia opublikowało tę informację, powołując się na Reutersa, a Reuters — na materiał „Financial Times”. FT poinformował o zmianie parametrów rundy w piątek, 30 października.

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Poprzednie plany

W ubiegłym miesiącu OpenAI deklarowało, że planuje pozyskać 30 mld dolarów przy wycenie 1,4 bln dolarów. Tym samym nowy cel pozyskania finansowania jest o 10 mld dolarów niższy od poprzedniego, a wskazana wycena firmy — o 150 mld dolarów niższa w porównaniu z wcześniejszymi planami.

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