По данным Channel NewsAsia, OpenAI сократила целевой объем нового раунда финансирования на $10 млрд. Как сообщила Financial Times со ссылкой на знакомых с ситуацией людей, теперь стартап стремится привлечь $20 млрд при оценке в $1,25 трлн.

Параметры раунда

Речь идет о целевых параметрах последнего раунда финансирования, а не об уже привлеченных средствах: компания стремится получить указанную сумму. Channel NewsAsia опубликовало эту информацию со ссылкой на Reuters, а Reuters — на материал Financial Times. FT сообщила об изменении параметров раунда в пятницу, 30 октября.

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Предыдущие планы

В прошлом месяце OpenAI заявляла, что планирует привлечь $30 млрд при оценке в $1,4 трлн. Таким образом, новый целевой объем привлечения средств на $10 млрд меньше предыдущего, а указанная оценка компании — на $150 млрд ниже по сравнению с прежними планами.

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