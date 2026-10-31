NASA zaprosiła firmy komercyjne do przedstawienia propozycji podniesienia orbity Kosmicznego Teleskopu Hubble’a, jego serwisowania lub kontrolowanego sprowadzenia z orbity. Agencja chce ocenić obecne i dostępne w najbliższej przyszłości możliwości techniczne przechwycenia teleskopu, wyniesienia go na wysokość co najmniej 600 km lub poprawy jego działania. Odpowiedzi na zapytanie będą przyjmowane do 30 listopada, informuje Ars Technica.

Misję chcą przeprowadzić do 2032 roku

NASA podkreśliła, że misja podniesienia orbity i/lub serwisowania nie może uszkodzić Hubble’a i ma zostać przeprowadzona do 2032 roku. Wykonawca będzie musiał zapewnić rakietę nośną, statek kosmiczny do serwisowania, kontrolę lotu oraz, w razie potrzeby, załogę.

Agencja nie zobowiązała się jeszcze do zakupu takiej misji. Zbiera informacje o potencjalnych wykonawcach, kosztach prac oraz realności wykonania zadania przed wejściem teleskopu w atmosferę. Według obecnych obliczeń specjalistów od dynamiki orbitalnej bez interwencji może to nastąpić w 2033 lub 2034 roku, choć prognoza zależy od aktywności słonecznej.

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Zapas czasu dla teleskopu

Hubble nie ma własnego układu napędowego. Jego orbitę ostatnio podniesiono w 2002 roku podczas misji wahadłowca Columbia. Od tego czasu wysokość lotu teleskopu zmniejszyła się z 583 km do około 470 km. Podniesienie jej do 600 km mogłoby, według oceny publikacji, przedłużyć pobyt Hubble’a na orbicie o co najmniej 25 lat.

NASA zwracała się już do branży z podobnym zapytaniem w 2022 roku i otrzymała osiem odpowiedzi, w tym wspólną zrobotyzowaną propozycję firm Astroscale i Momentus. W tym samym roku komercyjny astronauta Jared Isaacman zaproponował misję z wykorzystaniem statku SpaceX Dragon. W 2024 roku przedstawiciele agencji określili te plany jako koncepcyjne.

NASA obecnie nie ma wyodrębnionego finansowania na zakup misji podniesienia orbity Hubble’a lub jego serwisowania. Administrator NASA Jared Isaacman oświadczył, że agencja powinna rozważyć innowacyjne i ekonomicznie uzasadnione sposoby przedłużenia pracy teleskopu.

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