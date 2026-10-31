Poza Chinami światowy sektor kosmiczny może do 2030 roku stanąć w obliczu niedoboru około 150 startów w porównaniu z popytem ze strony operatorów satelitarnych i cywilnych agencji kosmicznych. Taką prognozę w nowym raporcie przedstawiła firma analityczna Quilty Space, informuje Ars Technica.

Dyrektor ds. badań Quilty Space Caleb Henry powiedział, że problem z dostępnością startów okazał się poważniejszy, niż analitycy oczekiwali. W jego ocenie niedobór z pewnością nie zniknie w tej dekadzie i może utrzymać się do późnych lat 30. XXI wieku.

Szczyt niedoboru prognozowany jest na 2028 rok

W raporcie wśród przyczyn wymieniono wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, przez którą rosyjskie rakiety zniknęły z zachodniego rynku, rosnący popyt ze strony projektu Amazon Leo oraz opóźnienia w rozwoju nowych rakiet nośnych. Chodzi w szczególności o New Glenn, Vulcan, Neutron, Terran R i Nova. Za dodatkowy czynnik analitycy uznają ograniczanie wykorzystania Falcona 9 do startów komercyjnych.

Jednocześnie popyt na wynoszenie satelitów rośnie z powodu dużych konstelacji satelitarnych, w tym Amazonu, a także licznych startupów z sektora małych satelitów. Według prognozy Quilty Space sytuacja ma stać się najtrudniejsza w 2028 roku, po czym niedobór powinien stopniowo się zmniejszać. Henry doradził operatorom potrzebującym startu, aby nie odkładali rezerwacji.

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Rola Starshipa i New Glenna

Jednym z kluczowych czynników pozostaje strategia SpaceX dotycząca Starshipa. Duża ładowność i możliwość szybkiego ponownego wykorzystania rakiety mogą potencjalnie złagodzić niedobór, jednak SpaceX nie promuje Starshipa jako komercyjnej opcji startowej. W raporcie zaznaczono również, że nie ma dowodów na opracowywanie większego włazu ładunkowego w osłonie dla tradycyjnych satelitów i statków kosmicznych.

Dyrektor generalny Telesat Dan Goldberg zasugerował, że aby wystartować na Starshipie, satelity nowej generacji firmy musiałyby być kompatybilne z dozownikiem, którego SpaceX będzie używać dla własnych aparatów Starlink. Quilty Space prognozuje również osiem startów New Glenna w 2028 roku, 12 w 2029 roku i 16 w 2030 roku, choć przyspieszenie tempa przez Blue Origin mogłoby poprawić sytuację.

Odrębnym czynnikiem może być popyt ze strony amerykańskich wojskowych. Siły Kosmiczne USA wcześniej zwiększyły prognozowane zapotrzebowanie na starty w dwóch kierunkach programu bezpieczeństwa narodowego: do około 170 startów w pierwszym i do 79 w drugim. Quilty Space nie uwzględniła tego popytu w głównych obliczeniach niedoboru.

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