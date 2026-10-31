在中国以外，全球航天业到2030年可能面临约150次发射的缺口，无法满足卫星运营商和民用航天机构的需求。分析公司Quilty Space在一份新报告中作出了这一预测，Ars Technica报道。

Quilty Space研究主管卡莱布·亨利表示，发射可用性问题比分析师预期的更为严重。根据他的评估，这一缺口肯定不会在本十年内消失，并可能持续到2030年代末。

预计缺口将在2028年达到峰值

报告将俄罗斯对乌克兰发动的战争列为原因之一，这场战争导致俄罗斯火箭从西方市场消失；其他原因包括Amazon Leo项目需求增长，以及新型运载火箭研发延误。其中尤其包括New Glenn、Vulcan、Neutron、Terran R和Nova。分析师还认为，逐步减少将Falcon 9用于商业发射也是一个额外因素。

与此同时，由于包括Amazon在内的大型卫星星座，以及众多小型卫星领域初创企业，卫星部署需求正在增长。根据Quilty Space的预测，形势预计将在2028年变得最为严峻，之后缺口应会逐步缩小。亨利建议需要发射服务的运营商不要推迟预订。

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Starship和New Glenn的作用

关键因素之一仍是SpaceX关于Starship的战略。该火箭的大载荷能力和快速重复使用的可能性或可缓解缺口，但SpaceX并未将Starship作为商业发射选项推广。报告还指出，没有证据表明正在为传统卫星和航天器研发整流罩中更大的载荷舱门。

Telesat首席执行官丹·戈德堡表示，要使用Starship发射，该公司的下一代卫星需要与SpaceX将用于其自有Starlink航天器的分配器兼容。Quilty Space还预测，New Glenn将在2028年进行8次发射、2029年12次、2030年16次，尽管Blue Origin加快进度可能改善局面。

美国军方的需求可能成为另一个因素。美国太空军此前提高了国家安全计划两个方向的预计发射需求：第一个方向约170次发射，第二个方向约79次。Quilty Space未将这一需求纳入其主要缺口计算。

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