澳大利亚研发出搭载活神经元芯片的机器狗——ScienceAlert

澳大利亚公司 Cortical Labs 展示了一只由搭载实验室培养活神经元的芯片控制的机器狗。一小组神经元在简单的导航布局中引导机器人抵达目标，ScienceAlert报道。

系统如何运作

神经元直接在配备电极、可双向交换电信号的芯片上培养。细胞活动被转化为机器狗的运动指令。为将机器引导至目标，研究人员使用了反馈回路：电信号刺激神经元，芯片则发送响应信号。

Cortical Labs联合创始人兼首席执行官布雷特·卡根称，这只机器狗只是展示了在现实世界中应用生物系统可能性的一项简单演示。他表示，未来这种方法可能对需要在不可预测条件下作出决策的机器人和自主系统有用。

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此前的测试与局限

Cortical Labs此前已展示，神经元簇可以执行计算机任务，包括玩 Pong 和 Doom。该公司还与本田欧洲研究院在虚拟环境中进行过类似实验：神经芯片引导一个智能体穿过网格寻找奖励。

在芯片与智能体互动的4,000多个小时内，团队测试了近1,300种信号组合。研究人员承认，这项技术目前既不快速也不高效。下一步将是扩大芯片规模以应对更复杂的任务，并研究这类系统如何存储信息。该导航研究尚未经过同行评审，但已在NeurIPS 2026会议上发表，研究工作本身可在arXiv获取。

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