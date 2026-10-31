Австралийская компания Cortical Labs продемонстрировала робопса, которым управляет чип с живыми нейронами, выращенными в лаборатории. Небольшая группа нейронов направляла робота к цели на простой схеме навигации, сообщает ScienceAlert.

Как работает система

Нейроны выращивали непосредственно на чипе, оснащенном электродами для двустороннего обмена электрическими сигналами. Активность клеток преобразовывали в команды движения для робопса. Чтобы направлять машину к цели, исследователи использовали петли обратной связи: электрические сигналы стимулировали нейроны, а чип посылал ответные сигналы.

Сооснователь и генеральный директор Cortical Labs Бретт Каган назвал робопса простой демонстрацией возможности применять биологические системы в реальном мире. По его словам, в перспективе этот подход может быть полезен для роботов и автономных систем, которым необходимо принимать решения в непредсказуемых условиях.

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Предыдущие испытания и ограничения

Ранее Cortical Labs уже демонстрировала, что кластеры нейронов могут выполнять компьютерные задачи, в частности играть в Pong и Doom. Компания также проводила подобный эксперимент вместе с Honda Research Institute Europe в виртуальной среде: нейронный чип направлял агента по сетке в поисках награды.

За более чем 4 тысячи часов взаимодействия между чипом и агентом команда проверила почти 1 300 комбинаций сигналов. Исследователи признают, что технология пока не является ни быстрой, ни эффективной. Следующим шагом должно стать масштабирование чипов для более сложных задач, а также изучение того, как такие системы хранят информацию. Исследование навигации еще не прошло рецензирование, но его представили на конференции NeurIPS 2026, а сама работа доступна на arXiv.

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