В Австралії створили робопса з чипом на основі живих нейронів — ScienceAlert

Австралійська компанія Cortical Labs продемонструвала робопса, яким керує чип із живими нейронами, вирощеними в лабораторії. Невелика група нейронів спрямовувала робота до цілі на простій схемі навігації, повідомляє ScienceAlert.

Як працює система

Нейрони вирощували безпосередньо на чипі, оснащеному електродами для двостороннього обміну електричними сигналами. Активність клітин перетворювали на команди руху для робопса. Щоб скеровувати машину до цілі, дослідники використовували петлі зворотного зв’язку: електричні сигнали стимулювали нейрони, а чип надсилав сигнали у відповідь.

Співзасновник і генеральний директор Cortical Labs Бретт Каган назвав робопса простою демонстрацією можливості застосувати біологічні системи у реальному світі. За його словами, у перспективі цей підхід може бути корисним для роботів та автономних систем, яким потрібно ухвалювати рішення в непередбачуваних умовах.

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Попередні випробування і обмеження

Раніше Cortical Labs уже демонструвала, що кластери нейронів можуть виконувати комп’ютерні завдання, зокрема грати у Pong і Doom. Компанія також проводила подібний експеримент разом із Honda Research Institute Europe у віртуальному середовищі: нейронний чип спрямовував агента сіткою в пошуках винагороди.

Під час понад 4 тисяч годин взаємодії між чипом та агентом команда перевірила майже 1 300 комбінацій сигналів. Дослідники визнають, що технологія поки не є ані швидкою, ані ефективною. Наступним кроком має стати масштабування чипів для складніших завдань, а також вивчення того, як такі системи зберігають інформацію. Дослідження навігації ще не пройшло рецензування, але його представили на конференції NeurIPS 2026, а сама робота доступна на arXiv.

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