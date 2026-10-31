在美国，联合航空首席执行官斯科特·柯比对Boom Supersonic能否在2029年交付首架Overture超音速客机表示怀疑。他在接受Office Hours: Business Edition播客采访时指出，Boom的官方时间表定在2029年，但他认为，该项目的实施将花费更长时间。

据Ars Technica报道，柯比强调，该公司在Overture的研发以及获得美国联邦航空管理局对该飞机的认证方面，仍需克服许多障碍。今年3月，他将Overture投入商业运营的可能性评估为五五开。

与航空公司的附条件协议

Boom此前表示，计划在2029年完成该飞机认证并开始运送付费乘客。该公司与美国航空、日本航空和联合航空达成了附条件协议。这些协议规定了金额未披露的不可退还保证金，并允许航空公司在飞机具备商业运营条件后购买飞机。

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Boom位于北卡罗来纳州格林斯伯勒皮埃蒙特三角机场的Overture生产工厂于2024年建成。根据该媒体的消息，此后该设施大部分时间未运转。州政府为该工厂建设提供了超过5000万美元的纳税人资金。

用于数据中心的燃气轮机

与此同时，Boom正在发展面向人工智能数据中心的燃气轮机生产。10月22日，该公司在科罗拉多州森特尼尔市展示了一座用于生产42兆瓦Superpower涡轮机的工厂。该设施仍在建设中，但Boom表示已在生产零部件。该公司计划于2027年年中开始向客户交付涡轮机，并在2028年将产量提高至每年25台、2029年提高至50台。

与此同时，Boom首席执行官布莱克·肖尔于9月宣布，公司失去了一笔12.5亿美元的交易：数据中心开发商Crusoe原计划购买该公司的29台燃气轮机。Boom表示，其Sprint Core涡轮核心原型未来将同时用于Superpower涡轮机和Overture超音速客机的Symphony发动机。

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