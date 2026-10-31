У США гендиректор United Airlines Скотт Кірбі висловив сумнів, що компанія Boom Supersonic зможе поставити перший надзвуковий пасажирський літак Overture у 2029 році. В інтерв’ю подкасту Office Hours: Business Edition він зазначив, що офіційний графік Boom передбачає 2029 рік, однак, за його оцінкою, реалізація проєкту триватиме довше.

Як повідомляє Ars Technica, Кірбі наголосив, що компанії ще належить подолати багато перешкод у розробці Overture та сертифікації літака Федеральним управлінням цивільної авіації США. У березні він оцінював шанси виходу Overture на комерційні рейси як 50 на 50.

Умовні домовленості з авіакомпаніями

Boom раніше заявляла про намір сертифікувати літак і розпочати перевезення платних пасажирів у 2029 році. Компанія має умовні угоди з American Airlines, Japan Airlines та United Airlines. Вони передбачають невідшкодовні депозити, суми яких не розкриваються, а також можливість для перевізників придбати літаки після їхньої комерційної готовності.

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Завод Boom для виробництва Overture в аеропорту П’ємонт-Трайад у Грінсборо, штат Північна Кароліна, завершили у 2024 році. За даними видання, відтоді підприємство здебільшого не працювало. Керівництво штату надало понад 50 млн доларів коштів платників податків для будівництва заводу.

Газові турбіни для дата-центрів

Паралельно Boom розвиває виробництво газових турбін для дата-центрів зі штучним інтелектом. 22 жовтня компанія представила в місті Сентенніал, штат Колорадо, завод для виробництва 42-мегаватних турбін Superpower. Підприємство ще будується, але, за даними Boom, уже виготовляє деталі. Компанія планує почати постачання турбін клієнтам у середині 2027 року та наростити виробництво до 25 одиниць на рік у 2028-му і до 50 — у 2029-му.

Водночас гендиректор Boom Блейк Шолл у вересні повідомив про втрату угоди на 1,25 млрд доларів: розробник дата-центрів Crusoe мав придбати 29 газових турбін компанії. Boom заявляє, що її прототип турбінного ядра Sprint Core у перспективі використовуватимуть і для турбіни Superpower, і для двигуна Symphony надзвукового лайнера Overture.

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