В США гендиректор United Airlines Скотт Кирби выразил сомнение, что компания Boom Supersonic сможет поставить первый сверхзвуковой пассажирский самолет Overture в 2029 году. В интервью подкасту Office Hours: Business Edition он отметил, что официальный график Boom предусматривает 2029 год, однако, по его оценке, реализация проекта займет больше времени.

Как сообщает Ars Technica, Кирби подчеркнул, что компании еще предстоит преодолеть множество препятствий в разработке Overture и сертификации самолета Федеральным управлением гражданской авиации США. В марте он оценивал шансы выхода Overture на коммерческие рейсы как 50 на 50.

Условные договоренности с авиакомпаниями

Boom ранее заявляла о намерении сертифицировать самолет и начать перевозку платных пассажиров в 2029 году. У компании есть условные соглашения с American Airlines, Japan Airlines и United Airlines. Они предусматривают невозвратные депозиты, суммы которых не раскрываются, а также возможность для перевозчиков приобрести самолеты после достижения ими коммерческой готовности.

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Завод Boom по производству Overture в аэропорту Пидмонт-Трайад в Гринсборо, штат Северная Каролина, завершили в 2024 году. По данным издания, с тех пор предприятие в основном не работало. Руководство штата выделило более 50 млн долларов средств налогоплательщиков на строительство завода.

Газовые турбины для дата-центров

Параллельно Boom развивает производство газовых турбин для дата-центров искусственного интеллекта. 22 октября компания представила в городе Сентенниал, штат Колорадо, завод по производству 42-мегаваттных турбин Superpower. Предприятие еще строится, но, по данным Boom, уже изготавливает детали. Компания планирует начать поставки турбин клиентам в середине 2027 года и нарастить производство до 25 единиц в год в 2028 году и до 50 — в 2029-м.

В то же время гендиректор Boom Блейк Шолл в сентябре сообщил о потере сделки на 1,25 млрд долларов: разработчик дата-центров Crusoe должен был приобрести 29 газовых турбин компании. Boom заявляет, что ее прототип турбинного ядра Sprint Core в перспективе будет использоваться и для турбины Superpower, и для двигателя Symphony сверхзвукового лайнера Overture.

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