Жители Аделаидских холмов в штате Южная Австралия заявили, что будут противостоять строительству гипермасштабного дата-центра для искусственного интеллекта, который компания Quantum DC предлагает разместить возле Маунт-Торренса. Проект предусматривает объект мощностью 1200 МВт и энергетическую инфраструктуру на Коллинз-роуд в Тангкилло, примерно в 41 километре к востоку от Аделаиды, сообщает ABC News Australia.

Местные жители провели протестные встречи в Тангкилло и соседнем Маннуме после того, как Quantum DC перенесла запланированные консультации с общественностью из-за опасений по поводу безопасности. Организатор Магдалена Липпетт заявила, что жители обеспокоены использованием земель, водоснабжением, а также возможным шумовым и световым загрязнением. По ее словам, сообщество не выступает против развития как такового, но хочет оценить риски для сельского хозяйства, первичного производства и образа жизни людей в районе.

Заявка на строительство еще не подана

Quantum DC еще не подала формальную заявку в органы планирования штата на строительство объекта. Генеральный директор компании Элби Томасси заявил, что около 80% потребностей дата-центра в электроэнергии должны обеспечивать две подстанции на площадке, подключенные к существующим линиям ElectraNet, а поставки планируется осуществлять по контрактам на солнечную и ветровую энергию.

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Компания также планирует построить газовую электростанцию для обеспечения стабильности поставок. Томасси утверждает, что для нужд объекта будут использоваться собранная и рециркулированная дождевая вода, а воду из реки Муррей или существующих запасов подземных вод привлекать не будут. Консультации с общественностью перенесли на 20 и 21 ноября, а первую фазу проекта планируют начать в 2028 году.

Поддержка оппозиции и требование моратория

Министр планирования Ник Чемпион заявил, что любая заявка на дата-центр пройдет строгую процедуру оценки, в том числе в отношении потребностей в воде и электроэнергии. Проект площадью 120 гектаров может занять территорию, равную примерно трети центрального делового района Аделаиды.

Протесты поддержали Либеральная партия, «Зеленые» и One Nation, хотя их подходы к развитию дата-центров различаются. Лидер «Зеленых» Роберт Симмс призвал власти штата ввести мораторий на новые дата-центры и включить этот вопрос в королевскую комиссию.

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