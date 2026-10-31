Военно-морские силы США в сентябре заключили со стартапом Castelion контракт на сумму до $200 млн по гиперзвуковой ракете Blackbeard. Компания из Торранса, штат Калифорния, основанная в 2022 году тремя бывшими руководителями SpaceX, стремится наладить производство более доступных гиперзвуковых боеприпасов для американских вооруженных сил.

Как сообщает Fortune, Blackbeard имеет статус программы, включенной в бюджетную программу ВМС США. В документах указано, что стоимость одной ракеты может быть менее $500 тыс. По данным издания, Blackbeard успешно прошла летные испытания на истребителях F/A-18 Super Hornet.

Ставка на серийное производство

Castelion оценивают в $13 млрд. Компанию основали Брайон Харгис, Эндрю Крайц и Шон Питт, ранее работавшие в SpaceX. У нее есть государственные контракты США на сумму более $500 млн, и она планирует масштабировать производство на площадке Project Ranger в Рио-Ранчо, штат Нью-Мексико.

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Предприятие площадью около 1 тыс. акров в перспективе может производить тысячи Blackbeard ежегодно. Часть жителей Рио-Ранчо, по информации Fortune, выступала против размещения ракетного завода, а компания проводила встречи с сообществом и сотрудничала с местными властями.

Конкуренция с оборонными гигантами

Castelion конкурирует с Lockheed Martin, которая разрабатывает гиперзвуковой комплекс Dark Eagle с 2017 года. Fortune пишет, что этот проект, по сообщениям, отстает от графика на три года. Представитель Армии США заявил изданию, что Dark Eagle успешно развертывали для поддержки учений в Индо-Тихоокеанском регионе и что система прошла несколько успешных летных испытаний.

Гиперзвуковыми называют ракеты, способные двигаться со скоростью не менее Маха 5, то есть в пять раз быстрее скорости звука. Руководители Castelion считают, что такие системы могут быть инструментом сдерживания, однако для этого США должны обеспечить их производство в значительных объемах и по приемлемой цене.

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